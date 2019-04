25-04-2019, Dvhn.nl bron

Speciaal transport verdachte gaat niet goed

Groningen - De rechtbank in Groningen heeft zich donderdagmorgen in ongebruikelijk harde woorden uitgelaten over de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) die onder meer belast is met het vervoer van verdachten. Meldt Dvhn.nl