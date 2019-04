26-04-2019, Redactie tekst & Gerrie de Groot video & Melarno Kraan

Mislukte plofkraak op geldautomaat ABN Amro Winschoten (Video)

Winschoten - Bij een geldautomaat van de ABN Amro aan Burgemeester Schönfeldplein in Winschoten is van donderdag op vrijdag rond 04.00 uur een poging tot plofkraak geweest. Er is een explosief aangetroffen. Die ging gelukkig niet af.

Er waren twee pakketjes waar draden uitstaken aldus een agent. De EOD Defensie is ter plaatse voor onderzoek als er nog explosief materiaal ligt. Alle plofkraken hebben geen in pricipe geen zin, het geld wordt beklad met verf als de geldcassettes scheuren als een explosief wel afgaat, dit is beveiligd. Er wordt altijd meer schade aangericht aan een pand.

Ook werd de brandweer erbij geroepen ter assistentie. Er is niemand aangehouden.

De Forensische Opsporing is ook aanwezig voor sporenonderzoek. Omdat dit explosief niet ontploft is, is het belangrijk het zorgvuldig te onderzoeken op eventuele sporen. Omdat het regent, plaatsen ze daarom ook een tent er over heen. De bedrading is inmiddels ontmanteld en de objecten worden op een andere locatie tot ontploffing gebracht. De politie zoekt ook camerabeelden.

Tips over deze zaak bel dan 09008844

Dvhn

Streekblad