26-04-2019, Persbericht & foto`s KNRM

KNRM zet 11 mei de deuren van alle reddingstations open!

Lauwersoog - Op zaterdag 11 mei houdt de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) haar landelijke open dag op de reddingstations.

Reddingbootdag is dé dag om actief kennis te maken met het reddingwerk op het water, de professionele vrijwilligers en het materieel van de KNRM.

Dit jaar hebben we op Lauwersoog een uitgebreid programma, wordt er gevaren met onze twee snelle reddingboten, Annie Jacoba Visser en Springbok, de havenreddingboot Suzanna en is er voor de kids van 6 – 12 jaar een heuse schipperscursus op reddingboot de Louwes, met aan het einde van de vaartocht een persoonlijk certificaat. (zie bijgevoegde tekst)

Kijk ook rond op het Veiligheidsplein, de Politie te water, brandweer Zoutkamp, de KNRM Lifeguards en DRTC Maritiem Trainingscentrum Grongen vertellen daar graag over hun werk en demonstreren graag hun materiaal.

Om 11.30 en 14.00 uur vinden er in de haven demonstraties van de Reddingsmaatschappij plaats, samen met andere hulpdiensten.

Op deze dag bedanken onze vrijwilligers van de KNRM Lauwersoog de donateurs die het reddingwerk financieel mogelijk maken. De vrijwilligers kunnen hun werk doen door de vrijwillige bijdragen van mensen die de Redding Maatschappij een warm hart toedragen. Want deze Redders aan de wal, zoals de KNRM haar donateurs noemt, steunen de redders niet alleen met een vaste vrijwillige bijdrage, maar daarnaast vormen zij een morele achterban voor de redders.

Het is voor de KNRM Lauwersoog de gelegenheid om aan iedere bezoeker met trots en plezier het verhaal over het vrijwillige en professionele reddingwerk van de KNRM mee te geven. En horen de mooiste verhalen en redenen waarom donateurs de Redding Maatschappij steunen en zien jong en oud glunderen aan boord tijdens een vaartocht met één van de reddingboten.

Als dank voor die vaak jarenlange steun halen de vrijwilligers op 11 mei alles uit de kast. Rond kijken op het station, films en activiteiten voor kinderen. En het allermooiste: jong en oud mogen, net als een echte redder, mee op de reddingboot. Reddingbootdag is ook een uitgelezen moment voor niet-donateurs om kennis te maken met de KNRM en om in te schrijven als nieuwe donateur.

De open dag wordt ieder jaar zó drukbezocht, dat meevaren helaas geen garantie is. Zeker nu wij door wet- en regelgeving gehouden zijn aan een maximum van 12 passagiers per vaartocht. Voor kinderen gelden leeftijds- en lengtegrenzen. Houd daar rekening mee. De dienstdoende schipper bepaalt altijd ter plekke of er gevaren kan worden.

Reddingbootdag duurt van 10.00 tot 16.00 uur en je bent van harte welkom op reddingstation Lauwersoog, Kustweg 3. maar ook in de Eemshaven is de KNRM open.

Tegelijkertijd vindt op de haven ook het evenement “Dag van de Garnaal” plaats, een mooie gelegenheid om beide evenementen met elkaar te verbinden.

Kijk op de website www.reddingbootdag.nl voor routebeschrijvingen, plaatselijke programma’s, richtlijnen voor bezoekers en nog veel meer.