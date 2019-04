26-04-2019, Marc Zijlstra 112G.

Automobilist botst tegen boom in Slochteren

Slochteren - Op de Hoofdweg in Slochteren is vrijdagmiddag een man met zijn auto tegen een boot gebotst. De oorzaak is nog niet duidelijk.

De politie breng het ongeval in kaart. De automobilist is met onbeknde verwondingen naar een ziekenhuis gebracht voor behandeling van zijn verwondingen. De weg was afgesloten voor alle verkeer.