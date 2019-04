26-04-2019, Reclame/ advertorial / advertentie

3 Mei fandag FC Groningen bij BAUHAUS Groningen

Groningen - Vrijdag 3 mei 2019 tussen 14.00 en 16.00 uur kun je al je helden ontmoeten en leuke voetbalspellen met hen spelen, tijdens de FC Groningen Fandag @ BAUHAUS Groningen.

De gehele selectie is dan aanwezig! Je kunt dus ook met je favoriete speler op de foto of met de mascotte van FC Groningen (Groby) en met de mascotte van BAUHAUS (Flier de Mier). En natuurlijk zijn er allerlei voetbalactiviteiten in en rondom BAUHAUS.

Verzamel alle handtekeningen!

Speciaal voor de Fandag is er weer een leuk Fandagboekje! Maak de woordzoeker, vind je weg naar Groby in het labyrint, zoek de verschillen en kleur de kleurplaat in. En natuurlijk kun je alle handtekeningen verzamelen in het boekje! Het boekje is gratis verkrijgbaar bij BAUHAUS Groningen of je kunt het hieronder downloaden.