26-04-2019, Mélarno Kraan - 112Gr.

Motorrijdster glijdt uit in Winschoten

Winschoten - Een motorrijdster is vrijdagavond ten val gekomen op de Oostelijke Ringweg in Winschoten.

In de gemeente is op veel plekken los zand of grind te zien op de wegen. De motorrijdster is over het grind uitgegleden. Voor zover bekend raakte zij niet gewond. De motor is geborgen. Het grind wordt nu weer weggehaald en het is onbekend waar het vandaan gekomen is.