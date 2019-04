29-04-2019, Foto`s & Youtube Klaas Lunshof/ Meternieuws.nl

Frontale botsing op N46, bestuurder(28) alsnog overleden (Video)

Westerwijtwerd - Koningsdag, zaterdagnorgen om 06:45 uur is op de N46 ter hoogte van Westerwijtwerd twee auto's frontaal tegen elkaar gebotst. De traumahelikopter assisteerde de ambulancedienst.

Ook kwamen meerdere brandweerkorpsen ter plaatse. Twee zwaargewonden zijn naar het UMCG gebracht, een derde persoon raakte lichtgewond. De oorzaak is nog onbekend, dit onderzoekt de VOA. De schade was groot. De weg was uren gestremd tussen Bedum en Middelstum.

Update maandag 29-04-19: Een man(28) , de bestuurder van de auto uit Middelstum is in het ziekenhuis alsnog overleden.

SV bedum meldt:

Verdrietig nieuws

Pim van der Ploeg overleden

Zaterdagmiddag bereikte ons het verschrikkelijke nieuws dat Pim van der Ploeg aan de gevolgen van een noodlottig ongeval is overleden. Ongeloof en verbijstering is de eerste reactie als je dit hoort. Bij zijn teamgenoten van zaalvoetbal is dit als een bom ingeslagen. Maar ook bij zoveel bekenden uit de club en in het dorp. Pim mocht helaas maar 28 jaar worden…