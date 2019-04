27-04-2019, Chris Kranenborg 112Gr.

Brandweer Marum aanwezig op Koningsdag

Marum - Zaterdag 27-04 waren de vrijwilligers van post Marum aanwezig in het centrum van Marum.

Bezoekers konden een brandje blussen in een woonhuis of een fiets kapot knippen. Ook was het mogelijk om met behulp van een spreider een aantal eieren te verplaatsen met de bedoeling dat ze niet stuk zouden gaan.