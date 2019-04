28-04-2019, Oogtv.nl (Bron)

Lachgas tijdens viering Koningsdag

Groningen - Veel gedoe met lachgas tijdens de festiviteiten op Koningsdag. Handel op de Vismarkt en bij Kingsland en een meisje kreeg een epileptische aanval. Meldt Oogtv.nl

‘Ook op de Vismarkt tijdens Koningsdag werden ballonnen en ampullen lachgas verkocht. Dit is venten en in binnenstad Groningen verboden. Hier is proces verbaal tegen opgemaakt’, aldus een BOA.

‘Ook tijdens Kingsland werd op straat openlijk gehandeld. Op de vraag van wie de emmer vol ampullen was kwam geen antwoord. Gevonden dus en meegenomen’, meldt de politie.

Om te vervolgen: ‘Net tijdens de horecadienst in de binnenstad van Groningen een jongedame geholpen die door het gebruik van lachgas een epileptische aanval had gekregen. Let op, lachgas lijkt minder onschuldig dan je denkt!’