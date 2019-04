28-04-2019, Patrick Wind - 112Gr.

Schoorsteenbrand snel onder controle

Groningen - Aan de Piccardthof in Groningen heeft zondagmiddag korte tijd brand gewoed.

In de schoorsteen van een tuishuisje was brand ontstaan. De brand was snel onder controle. De brandweer heeft wel enkele sloopwerkzaamheden moeten uitvoeren om er zeker van te zijn dat het vuur uit was. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.