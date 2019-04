28-04-2019, Patrick Wind 112Gr. & Redactie M. Nuver

Evacuatie na brand A-Kerkhof Groningen

Groningen - In een woongebouw aan het A-Kerkhof in de binnenstad heeft zondagavond om 23:05 uur korte tijd brand gewoed. Meldt Oogtv.nl

De melding van de brand kwam rond 23.05 uur binnen als meterkast brand. Omdat het om een pand in de binnenstad gaat werden er direct twee bluswagens en een hoogwerker ter plaatse gestuurd. Bij aankomst bleek er brand te woeden in de meterkast. “Het gebouw is ontruimd”.

De bewoners, zo’n twintig personen, staan buiten.” De brandweer heeft het vuur door middel van één straal hogedruk onder controle kunnen brengen. Hoe groot de schade is, en hoe de brand kon ontstaan, is onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.

Oogtv