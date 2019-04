29-04-2019, Politie , bron, Twitter

Drie verdachten gearresteerd na wapenbezit

Hoogezand - De politie heeft maandag rond 12:00 uur bij een woning aan het Annie M.G. Schmidthof in Hoogezand drie verdachten (2 vrouwen en een man) aangehouden.

Met meerdere politie-eenheden werd gereageerd op een melding van een vechtpartij. Ter plekke bleek een vrouw te zijn mishandeld.

Na onderzoek werden een man en een vrouw aangehouden voor betrokkenheid bij de mishandeling. Een andere vrouw werd aangehouden voor wapenbezit. Agenten troffen hierbij drie messen aan. De wapens werden in beslag genomen. De drie verdachten zitten vast. Zij worden gehoord.

Vermoedelijk ligt de oorzaak van dit geweldsincident in de familiesfeer. De politie is op dit moment bezig met een buurtonderzoek. Meer aanhoudingen worden voor deze zaak niet uitgesloten. Het is nog niet duidelijk of de mishandelde vrouw aangifte zal doe.