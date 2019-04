29-04-2019, Oogtv.nl (Bron)

Drukte in stad door werkzaamheden Ring West

Groningen - In de stad staan enorme rijen voor de stoplichten vanwege werkzaamheden aan de Ring West. Tussen de Edelsteenlaan en de Metaallaan is de Ring West afgesloten. Mekdt Oogtv.nl.