29-04-2019, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Vrachtwagen rijdt verkeerslicht kapot N355

Aduard - Op de N355 ter hoogte van Aduard is maandagmiddag een verkeerslicht kapot gereden door een passerende vrachtwagen.

De mogelijke oorzaak van het voorval is een klep die niet goed gesloten was, waardoor de vrachtwagen te hoog was en het verkeerslicht raakte. De chauffeur heeft zich na het incident gemeld bij de Provincie Groningen. De provincie is op dit moment bezig om het stoplicht te vervangen, hierdoor is één rijstrook tijdelijk afgesloten. Krans bv regelde het verkeer tijdens de herstelwerkzaamheden.