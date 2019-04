29-04-2019, Oogtv.nl (Bron)

Grote brandweeroefening in beeld (Video)

Groningen - Rook, een xtc-laboratorium en een illegaal feestje. Het waren de ingrediƫnten voor een grote brandweeroefening die vorige week op verschillende dagen werd gehouden. Dat meldt Oogtv.nl



“De oefening begint met een 112-melding”, vertelt oefenleider Pieter Timmer van de Groninger brandweer. “Een feestvierder is een pakje sigaretten wezen halen maar kan het pand niet meer in. Mensen die binnen zitten kunnen er ondertussen niet uit.” De meldkamer stuurt een bluswagen ter plaatse maar als de wagen de straat in rijdt wordt het oefenscenario flink verzwaard. “De 112-melder rent op de bluswagen af en meldt dat er ineens allemaal rook uit het pand komt.”

Plaats van handelen is het oude V&D-pand aan de Rode Weeshuisstraat. Voor de brandweerlieden wacht een loodzwaar scenario. In de kelder is een fikse brand uitgebroken.

Uit een eerste verkenning blijkt zich op dezelfde etage ook een xtc-laboratorium te bevinden, verschillende slachtoffers, en veertig jongeren die een illegaal feestje vieren. “Oefenen in zo’n ruimte is ontzettend belangrijk. Je hebt maar één in- en uitgang en veel rookontwikkeling.” In totaal werd er op drie dagen geoefend. “Ik ben erg tevreden met het resultaat. Sowieso super dat we op zo’n prachtige plek kunnen oefenen.”