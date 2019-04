29-04-2019, Patrick Wind 112Gr.

Auto`s volledig uitgebrand in Hoornsemeer (Video)

Groningen - Bij de F.D. Rooseveltstraat in de wijk Hoornsemeer in Groningen stonden maandagavond om 23:00 uur twee auto`s in lichterlaaie. Het begon bij 1 voertuig en het sloeg over naar de naastgelegen geparkeerde auto.

De oorzaak is nog onbekend, brandstichting wordt niet uitgesloten. De brandweer blustte de brand. Totaal raakten drie auto`s beschadigd door de brand.