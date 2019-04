30-04-2019, Martin Nuver 112Gr.

Opnieuw autobrand in stad (Video)

Groningen - In de Oosterparkwijk is in de nacht van maandag op dinsdag een auto door brand verwoest. Dat meldt Oogtv.nl

De melding van de brand kwam rond 03.30 uur binnen. In de Klaprooslaan was door nog onbekende oorzaak brand uitgebroken in een auto. De Groninger brandweer kwam ter plaatse met een bluswagen. Brandweerlieden hebben het vuur geblust met één straal hogedruk. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de brand. Vorige week brandden er twee auto’s uit aan de Duiventil in de Oosterparkwijk. Het is onbekend of de branden met elkaar in verband staan. Update: Ook wordt bekeken als het om een pyromaan gaat in combinatie met Hoornsemeer. Oogtv Tv Noord