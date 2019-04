30-04-2019, Oogtv.nl (Bron) & foto`s Martin Nuver

Alcomobilist over de kop op N46 (Video)

Groningen - Bij een verkeersongeluk op de N46, de oostelijke ringweg, is in de nacht van maandag op dinsdag een auto op zijn kop beland. Dat meldt Oogtv.nl

Het ongeluk gebeurde rond 02.20 uur ter hoogte van de afrit Lewenborg.Het was een eenzijdig ongeval.“De auto is op zijn kop tegen een boom beland nadat hij in de berm raakte. “De wagen is direct na het ongeluk aan de voorkant in de brand gevlogen.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. De bestuurder bleek niet bekneld te zitten en had op eigen kracht het voertuig kunnen verlaten.

“Vrij snel daarna is hij door agenten aangehouden omdat hij een ‘A’ blies bij de alcoholcontrole.” De bestuurder, die niet gewond raakte, is overgebracht naar het politiebureau voor een blaastest, de uitslag daarvan is nog niet bekend bij ons. De auto is bij het ongeluk total loss geraakt. Poort heeft het voertuig geborgen.

Tv Noord