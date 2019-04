30-04-2019, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

`250 ponder’ met 30 kilo springstof opgeblazen (Video)

Siddeburen - De N33 werd dinsdagmorgen bij Siddeburen kort afgesloten voor alle verkeer om een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing te brengen.

Vorige week al werd er zand gereden en andere dingen voorbereid. Het gaat om een ‘250 ponder’ met 30 kilo springstof. De manier waarop de bom nu geruimd wordt, kost ongeveer 25.000 euro.

Rond 12:05 uur dinsdag werd de bom na lang voorbereiden tot ontploffing gebracht. Een stofwolk was te zien en een harde knal was te horen. Eindelijk is de bom weg, een geruststelling voor de eigenaar van het weiland.

