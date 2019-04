30-04-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Hond op bootje laat hulpdiensten uitrukken

Groningen - De Groninger brandweer werd dinsdagmiddag om 15:00 uur opgeroepen voor een dier te water aan de Winschoterkade in de binnenstad.

Voorbijgangers zagen een blaffende hond op een bootje in de gracht, omdat er nergens een baasje te bekennen was hebben ze de hulpdiensten ingelicht. De politie en brandweer kwam ter plaatse om te kijken wat ze zouden doen. Uiteindelijk is er besloten om de hond op het bootje te laten zitten.

Het is onbekend hoelang de hond al op het bootje zat.