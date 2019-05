01-05-2019, Redactie

6 juni 2020: Derde editie van de 112GroningenDag

Groningen - Met nog meer dan een jaar te gaan, kunnen wij (eigenaar Martin Nuver van 112Groningen & 112Haren.nl) met trots mededelen dat de voorbereidingen voor de derde “112GroningenDag” in volle gang is.

De derde editie van de 112GroningenDag wordt gehouden op zaterdag 6 juni 2020 van 10.00 tot 17.00 uur in MartiniPlaza Groningen. Het doel van de 112GroningenDag is de burger actief kennis te laten maken met hulpdiensten, over hun werk en taak bij een calamiteit en of hulpverlening. En belangrijker, de burger vooral te informeren over preventie en voorkomen van calamiteiten. En natuurlijk is het gewoon een hele plezierige, interessante dag voor jong en oud.





De eerdere edities in 2016 en 2018 werden gelijk zo'n doorslaand succes, dat een vervolg niet kon uitblijven. Zowel van de ruim 80 aanwezige stands van hulpdiensten en bedrijven, als mede de bezoekers waren de reacties na afloop zeer enthousiast. Ruim 10.000 bezoekers kwamen naar Groningen, en dat bewijst gelijk hoe groot de belangstelling en interesse is, in ieders regionale veiligheid.





Zet in je agenda vast de datum !



Op 6 juni 2020 wordt in en om MartiniPlaza in Groningen opnieuw een grootse “112groningenDag” door ons georganiseerd. Drie grote hallen en het buitenterrein zijn beschikbaar en er is voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving. Op deze dag hopen wij met tal van doorlopende activiteiten en demonstraties naar schatting tussen de 10.000 en 15.000 bezoekers te mogen ontvangen in de MartiniPlaza te Groningen. Na de zomer benaderen we weer diverse en nu zijn er al voorbereidende gesprekken met partijen. Wie er allemaal mee gaan doen wordt later dit jaar bekend gemaakt.





Nieuwe deelnemers: Heeft u wat geschikts voor deze dag en u was er de vorige keer er niet bij met uw bedrijf mail ons dan via info@112groningen.nl of bel met 0653701808, dan krijgt u van ons informatie en voorwaarden over op welke manier en hoe u mee kunt doen als standhouder.

Vaste standhouders informeren wij na de zomervakantie en grote partijen zijn al uitgenodigd inmiddels.