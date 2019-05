01-05-2019, Persbericht Kollumer Oproer, foto`s & Gemeente

Boerderij bij Den Horn in vlammen op voor opname speelfilm

Den Horn - Voor de openingsscène van een speelfilm over Grutte Pier vonden in de nacht van dinsdag 30 april op woensdag 1 mei (rond 01.00 uur) alsnog opnamen plaats van een boerderijbrand aan de Hogeweg in Den Horn.

Salomon – Het Kollumer Oproer vindt op 4, 5, 6, 7 en 8 juli plaats op het Maartensplein in het historische centrum van Kollum. Dit unieke spektakel is gebaseerd op het zogenaamde Kollumer Oproer uit 1797. Bij deze opstand van Oranjegezinde Friezen tegen de Franse overheersers vielen vele doden en gewonden onder de bevolking. De beide leiders van het oproer, Salomon Levy en Jan Binnes, zijn zonder proces onthoofd. Dit hele gebeuren is in een eigentijds jasje gegoten waarbij theater, muziek en beeld naadloos in elkaar overlopen.



De cast van de voorstelling bestaat o.a. uit Syb van der Ploeg, Piter Wilkens, Thijs Meester, Carla de Bruine, Johannes Rypma en Meriyem Manders. Ook spelen er vele mensen uit Kollum en omgeving mee in de voorstelling. De regie is in handen van Steven de Jong en Atsje Lettinga.

De geplande brand ging eerder deze maand niet door, nadat de gemeente Westerkwartier vanwege fase 2 van natuurbrandrisico zowel de paasvuren in de gemeente als de boerderijbrand verbood. De Veiligheidsregio Groningen heeft inmiddels aangekondigd vanaf vandaag weer terug te gaan naar fase 1.

Grutte Pier



Producent Steven de Jong, maker van films als ´De Hel van 63‘ en ´De Kameleon‘, werkt samen met Omrop Fryslân aan een historische serie over Grutte Pier. De film over Grutte Pier vertelt een deel van de geschiedenis van Noord-Nederland. Voor de openingsscène van deze film worden opnamen gemaakt van een boerderij die in brand opgaat. De film vertelt het verhaal van de laatste acht jaar van Grutte Pier in een serie van tien verschillende afleveringen. Ook brengt de producent het verhaal uit als bioscoopfilm.

Unieke karakter



De gemeente Westerkwartier heeft vanwege het unieke karakter en na advies van de Veiligheidsregio Groningen een ontheffing verleend voor het gecontroleerd afbranden van de boerderij. Wel zijn hieraan bepaalde eisen gesteld. Zo is de boerderij ontdaan van alle gevaarlijke stoffen en is onderzoek gedaan naar flora en fauna. Daarnaast is het aanwezige asbest verwijderd en zijn instanties als het waterschap, Arriva en de hulpdiensten geïnformeerd. Bij het aansteken moet rekening worden gehouden met de weersomstandigheden. Zo mag de brand niet doorgaan bij windkracht 5 of meer.

Wegafsluiting



Het gebied rondom de boerderij werd afgezet met lint. In de uren rondom de brand is de Langeweersterweg en een deel van de Weersterweg in Den Horn afgesloten. Verkeersregelaars begeleiden dit.

Paasvuren



Nu de Veiligheidsregio Groningen fase 1 heeft aangekondigd, kunnen verenigingen en organisaties die eerder een ontheffing hebben aangevraagd, opnieuw een ontheffing aanvragen om de paasbulten alsnog aan te steken. De gemeente neemt hierover contact op met de organisatoren.

