01-05-2019, Facebook Politie Stadskanaal

Politie zoekt getuigen van inbraak

Musselkanaal - In de nacht van zondag 28 op maandag 29 april werd er ingebroken in shoarmazaak Ramses aan de Marktstraat in Musselkanaal. De inbraak vond plaats tussen 23.00 en 03.10 uur.