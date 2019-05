02-05-2019, Martin Nuver 112Gr.

Motorrijder botst tegen auto in Selwerd (Video)

Groningen - In Selwerd is woensdagavond bij een verkeersongeval een motorrijder gewond geraakt. Meldt Oogtv.nl.

Het ongeluk gebeurde even na 23.00 uur op de Esdoornlaan met de kruising Mispellaan, ter hoogte van winkelcentrum Selwerd. “Een motorrijder is geschept door een automobilist”, de man was bijna thuis. De motorrijder kreeg geen voorrang van de autobestuurder. De motorrijder is daarbij gewond geraakt en de auto is tegen een boom tot stilstand gekomen.” De motorrijder is in een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Oogtv Tv Noord