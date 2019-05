02-05-2019, Oogtv.nl (Bron)

Zware celstraf voor man met huis vol wapens

Groningen - Een 42-jarige inwoner van Groningen is veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, voor het bezit van automatische vuurwapens en steekwapens. De straf valt driemaal zo hoog uit als de eis van het Openbaar Ministerie. Meldt Oogtv.nl

De verdachte had in zijn woning ook een wapen liggen dat gebruikt wordt voor liquidaties of terreurdaden. De politie kwam het huis binnen na anonieme meldingen over explosieven. Zij vonden geen explosieven, maar wel andere wapens.

De straf valt extra hoog uit omdat de verdachte zich steeds beriep op zijn zwijgrecht. Het is zelfs niet duidelijk geworden wat hij met het wapen wilde. De rechtbank hield bovendien rekening met het feit dat de man een groot aantal delicten op zijn kerfstof heeft.