03-05-2019, Archief foto van een eerdere blazer

Toch weer een blazer ontstaan bij ESD-SIC

Farmsum - Bij chemiebedrijf ESD-SIC in Farmsum is vrijdagmorgen opnieuw een kleine blazer geweest.

Door een storing in het systeem komt dit. Door de storing ontvlamde een gasbel en scheurde de folie open. Hierdoor ontstonden wat vlammen en kwam de rookontwikkeling die in de wijde omgeving zichtbaar was vrij. Het gebeurt de laatste twee jaar vaker.

Het bedrijf maakt siliciumcarbide, een slijpmiddel dat vaak in schuurpapier wordt verwerkt.

In april kreeg het bedrijf van de provincie 8 weken de tijd om blazers te voorkomen, op straffe van een dwangsom van 250.000 euro per overtreding.

De foto is van een eerder incident, toen was er meer rookontwikkeling.