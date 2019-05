03-05-2019, Ingezonden

Eigenaar van deze boot wordt gezocht

Zuidbroek - De havenmeester van de passantenhaven in Zuidbroek is op zoek naar de eigenaar van deze boot.

De boot is ergens in Oktober of November 2018 in de haven gelegd. Er staat geen naam op of woonplaats.



Eigenaar onbekend

Als u deze boot herkend of weet van die deze is, graag melden bij de havenmeester te Zuidbroek via 0619729836.