04-05-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Groningen herdenkt oorlogsslachtoffers

Groningen - Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen - burgers en militairen- die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies.