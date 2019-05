04-05-2019, Gerrie de Groot 112Groningen.nl

Ongeval Wollinghuizerweg in Vlagtwedde

Vlagtwedde - Op de Wollinghuizerweg in Vlagtwedde is zaterdagmorgen om 06:30 uur een automobilist naast de weg geraakt en daarbij gewond geraakt. Het ging om een eenzijdig ongeval.

De brandweer en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse ter assistentie. De auto raakte o.a. een een lantarenpaal. De schade aan het voertuig was fors. Een berger heeft de auto geborgen.