04-05-2019, Reclame/ advertorial / advertentie

Photoworks Fotografie Cursus “Fotograferen doe je zo!”

Scheemda - De cursus die Photoworks organiseert is uniek in zijn soort. Geen online of schriftelijke cursus, wij kiezen voor een persoonlijke benadering waar wij letterlijk naast de fotograaf staan.

Met verschillende inspirerende opdrachten kunnen wij onze ervaring snel en direct overbrengen op de beginnende fotograaf. Wij zorgen met onze unieke benadering voor betere en mooiere foto`s.

Bij de start van de cursus wordt in ieder geval de camera op de manuele stand gezet, M-stand, in plaats van de automatische stand. Dit geeft direct al betere technische foto's, doordat licht, scherptediepte, scherpte én kleuren beter tot hun recht komen. In vier avonden van 18:30 - 21:30 uur worden de belangrijkste aspecten van het fotograferen 'belicht'. Fotograferen is het 'lichtspel' tussen sluitertijd, diafragma én iso. Met diverse praktijkopdrachten wordt de kennis over deze belangrijke driehoek uitgelegd. Inspirerend, verrassend én toegespitst op elk specifiek onderdeel.

Omdat wij kiezen voor de directe én persoonlijke benadering met twee cursusleiders, Arno Steeman en René Kuipers, leert de cursist snel en kordaat de techniek zich eigen maken. De praktijkopdrachten vormen een groot deel van de cursusavond. Tevens is het bekijken van elkaars fotowerk een belangrijk onderdeel zodat we leren van elkaar. We willen elkaar inspireren, enthousiasmeren én motiveren om betere foto's te maken. Elke cursusavond wordt afgesloten met een praktijkopdracht.

Deze opdracht kan thuis worden gemaakt en is niet moeilijk of ingewikkeld. De opdracht zal de cursist verleiden om alles uit zijn/haar camera én eigen fotografie kennis te halen.

De cursus zal worden gehouden op een uitstekende bereikbare locatie in het centrum van Scheemda met voldoende parkeergelegenheid. Bij de aanmelding van de cursus ontvangt u van alle cursisten het emailadres, zodat het carpoolen makkelijk geregeld kan worden.

Kortom, bij Photoworks ga jij betere foto's maken.