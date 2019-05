04-05-2019, Oogtv.nl (Bron)

Groninger brandweer herdenkt collega’s die omkwamen

Groningen - Met een korte plechtigheid bij de brandweerkazerne aan de Sontweg in de stad zijn zaterdagochtend de brandweercollega’s herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen. Dat meldt Oogtv.nl

In de ochtenduren werd er door de brandweermensen een krans gelegd bij het monument dat bij de kazerne staat. Ook werd er een moment van stilte in acht genomen. Op het monument staan de namen van zeven brandweermensen die door toedoen van de Duitse bezetter om het leven zijn gekomen.

Eén van de namen is Gijsbert Noorbergen. Noorbergen werd geboren op 29 juni 1907 in Groningen. Behalve brandweerman was hij ook lid van de Ordedienst Gewest Groningen. Deze dienst hield zich bezig met militair verzet, waarbij het voornaamste doel was om alles in goede banen te leiden als éénmaal de Duitsers waren verslagen. Op 2 maart 1945 werd Noorbergen gearresteerd en werd vervolgens overgebracht naar een concentratiekamp, waar hij op 24 april 1945 zou komen te overlijden.

Het monument, dat in 1947 is opgericht, heeft in de eerste jaren bij de brandweerkazerne aan het Zuiderdiep gestaan. Met de verhuizing naar de kazerne aan de Sontweg werd het monument meeverhuisd.