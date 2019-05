05-05-2019, Ingezonden

15 juni open dag brandweer Delfzijl

Delfzijl - Op zaterdag 15 juni organiseert brandweer Delfzijl van 10:00 tot 16:00 uur een open dag op het Molenbergplein in Delfzijl. Brandweer Delfzijl is aanwezig met alle voertuigen die in de kazerne staan.