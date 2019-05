05-05-2019, Redactie

Dode bij ernstig ongeval Sandebuur bij Roderwolde

Roderwolde(Noordenveld) - Tussen Sandebuur en Matsloot in Roderwolde is zondagavond om 18:10 uur een zeer ernstig ongeval geweest. De auto vloog in de brand nadat de auto tegen een boom was gebotst in een flauwe bocht.