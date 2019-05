05-05-2019, Redactie & Youtube Meternieuws.nl & foto Rick Jongsma

Dode bij ernstig ongeval Sandebuur (Video)

Roderwolde(Noordenveld) - Tussen Sandebuur en Matsloot in Roderwolde is zondagavond om 18:10 uur een zeer ernstig ongeval geweest. De auto vloog in de brand nadat de auto tegen een boom was gebotst in een flauwe bocht.

In de auto zat 1 persoon. Het ging om een zeer ernstig ongeval aldus de persvoorlichter van de politie via Twitter en persalarm. De bestuurder was op slag dood. `de klap was heel hard`aldus een bewoner ter plaatse. De traumahelikopter die er kort was keerde als snel terug naar Eelde. De oorzaak wordt onderzocht door de VOA.