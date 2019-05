06-05-2019, Gerrie de Groot - 112Groningen & Youtube Meternieuws.nl

Tankstation overvallen in Bellingwolde (Video)

Bellingwolde - Maandagmorgen rond 07:50 uur is een tankstation overvallen aan de Rheederweg. Het personeel is daarbij bedreigd, meldt de politie.

De recherche doet ter plaatse sporen onderzoek. De kassa lade werd meegenomen. Getuige? Tips over deze zaak bel dan de politie via 09008844. Streekblad