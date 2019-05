06-05-2019, Persbericht

Zaterdag 11 mei 2019: Dag van de Garnaal

Lauwersoog - Op zaterdag 11 mei 2019 wordt in Lauwersoog weer de “Dag van de Garnaal” gehouden. De dag begint vanaf 10 uur ‘s ochtends en eindigt om 5 uur ’s middags.

Tijdens de Dag van de Garnaal, die op het haventerrein en in de visafslag wordt gehouden zullen veel activiteiten zijn voor jong en oud. Ook dit jaar pakt Stichting Promotie Lauwersoog groots uit! Dit jaar bestaat Lauwersoog namelijk 50 jaar. Bijna een jaar lang van voorbereidingen gingen vooraf. De stichting is bijzonder trots dat een zeer gevarieerd programma is samengesteld. Zaterdag 11 mei 2019 moet een dagje uit worden voor het hele gezin, met voor elk wat wils! De promotie van de visserij zal centraal staan deze dag. De Dag van de Garnaal is met dertigduizend bezoekers een topattractie in Noord Nederland.

De Dag van de Garnaal start om 10.00 uur met een vlootschouw, waarbij de Garnalenkoningin en vertegenwoordigers van de gemeente Het Hoge Land en Noardeast-Fryslan aanwezig zullen zijn. Dit jaar zal ongetwijfeld de 22 meter hoge reuzenrad één het hoog(s)te punten zijn en meest opvallende attractie in de haven van Lauwersoog. Door 16 ronde gondels en een 360 graden uitzicht geeft dit een uniek beeld op de haven en de Waddenzee. Daarnaast is het gelukt om zeer veel schepen open te stellen voor het publiek. Eén van de modernste schepen in de haven is de MDV 1 Immanuel. Deze kotter is ontworpen voor onderzoek ter visserij en de lettercode staat voor Masterplan Duurzame Visserij.

Ook kunt u ook weer traditioneel een rondvaart maken op de Waddenzee. U kunt aanboord stappen van de ZK4, ZK9, De Gebr. Luden en diverse garnalenkotters. Ook nu vindt weer tegelijk met de Dag van de Garnaal ook de landelijke reddingsbootdag plaats. Ook de KNRM op Lauwersoog heet u welkom en geeft tweemaal een demonstratie in de haven. Daarnaast kunnen donateurs van de KNRM een rondvaart krijgen op de snelle reddingsboten. Bij de KNRM is tevens een rescueplein ingericht met de brandweer, ambulance, politie en duikers.

Daarnaast is er op het haventerrein een grote oldtimershow en een braderie, groter dan ooit. Er worden ongeveer 80 tot 100 kramen verwacht. Tevens is buiten een groot podium met optredens van het Noord-Nederlands Politie Orkest en het Het North Frisian Percussion Corps uit Dokkum. Om de gezellige drukte op de markt even te ontwijken kunt u voor de inwendige mens plaatsnemen op de aanwezige terrassen van de horeca in Lauwersoog. We gaan er vanuit dat het mooi zonnig weer wordt, maar ook met mindere weersomstandigheden is een bezoekje zeker de moeite waard. In de overdekte ruimte van de Visafslag staan een zeer groot aantal standhouders. Fijnproevers kunnen aldaar ook te kust en te keur.

Het Lauwersmeer bestaat dit voorjaar exact 50 jaar. Zo is er naast alle activiteiten ook een grote foto expositie met als thema “50 jaar Lauwersmeer” in de visafslag. Van de duizenden ingezonden foto’s heeft Stichting Promotie Lauwersoog een bijzondere selectie gemaakt, welke op de Dag van de Garnaal worden getoond. Daarnaast waant u zich in de zelfde ruimte even helemaal terug in de tijd met een demonstratie garnalenpellers van Visserijmuseum Zoutkamp. Tevens is er een vistafel aanwezig met talloze vissoorten uit de Wadden- en Noordzee.

Naast vele nautische activiteiten en visspecialiteiten zijn er demonstraties van oude ambachten. Alsof de Dag van de Garnaal op zich niet voldoende smakelijk en gezond vertier biedt, is er in de Visafslag een groots Shantykoren Festival. De optredens worden verzorgd door De Magellan Singers uit Delfzijl, Het Zeemanskoor Lauwersoog, Shantykoor “Aan Lager Wal” uit Hurdegaryp en Shantykoor “de Admiraliteitssjongers” uit Dokkum.

Ook aan de kinderen is gedacht! Zo zijn er op het haventerrein meerdere springkussens, maar ook een ritje in het reuzenrad is een zeer indrukwekkende belevenis! Ook is er voor de kinderen (ook voor ouderen) heel wat te bekijken zoals de modelboten, of bij de demonstraties van de KNRM en brandweer Zoutkamp. Er is voor alle bezoekers weer een gratis pendeldienst van en naar de parkeerplaatsen.

De Dag van de Garnaal wordt georganiseerd door Stichting Promotie Lauwersoog. Een dergelijk evenement is alleen mogelijk dankzij de steun van talloze sponsoren en vrijwilligers. De stichting wil dan ook alvast iedereen die een bijdrage levert om deze dag tot een succes maken hartelijk bedanken.

Kijk voor meer informatie op www.dagvandegarnaal.nl