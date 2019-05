06-05-2019, Facebook Politie Groningen

Getuigen gezocht van ernstige mishandeling

Groningen - Een 24-jarige man uit Groningen is op zaterdag 4 mei tussen 21.30 uur en 24.00 uur ernstig mishandeld aan de Oosterhamriklaan.

De man is door meerdere jongeren mishandeld. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en is daar behandeld aan zijn verwondingen. De politie wil achterhalen wie de verdachten zijn en hebben daarbij uw hulp nodig. Heb jij zaterdagavond tussen 21.30 uur en 24.00 uur iets bijzonders gezien tussen de Antillenstraat en de Korreweg?

Als jou iets is opgevallen, waarvan jij vermoedt dat dit te maken heeft met dit geweldsincident, neem dan alsjeblieft direct contact op met de politie. Alle informatie is welkom, ook details waarvan je misschien denkt dat ze niet belangrijk zijn.

Bellen kan via 0900-8844 (anoniem via 0800-7000) of via een persoonlijk bericht op Facebook. Graag onder vermelding van het nummer 2019113183.