07-05-2019, Gerrie de Groot 112Groningen.nl & Youtube

Auto slaat over de kop in Winschoten (Video)

Winschoten - Op de Steringa Kuiperweg in Winschoten is maandag aan het einde van de avond een automobiliste met haar auto tegen een geparkeerde auto gebotst.

Daarna sloeg ze over de kop. De inzittende werd door een ambulance broeder onderzocht. Berger Fruitema heeft de auto’s geborgen.