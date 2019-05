07-05-2019, Persbericht

Ziegler Brandweertechniek heeft primeur met nieuwe striping

Winschoten - Ziegler Brandweertechniek heeft een primeur met de vernieuwde OOV-striping. Zoals wellicht bekend krijgen alle hulpverleningsvoertuigen vanaf 16 april 2019 een nieuw uiterlijk om nog beter zichtbaar te zijn.

Met trots presenteert Ziegler Brandweertechniek de eerste nieuwe tankautospuit in Nederland met nieuwe OOV-striping. Binnenkort is dit voertuig te zien in de Veiligheidsregio Brandweer Midden- en West-Brabant.





Het voertuig is opgebouwd op een Volvo FE 4x2 chassis en is voorzien van onze nieuwe Z-CAB XL cabine. De opbouw is middels het Ziegler ALPAS gerealiseerd, een zeer duurzame en eenvoudig te wijzigen constructie uit aluminium panelen.

Daarnaast is het voertuig voorzien van een Ziegler FPN 10-3.000-2HH pomp. Het voertuig beschikt over een tankinhoud van 2000 liter water en 150 liter SVM, de nieuwste Hänsch DBS 5000 LED lichtbalk en een ergonomische Ziegler Z-Control pompbediening. Tenslotte verbetert het nieuwe Z-Vision LED verlichtingssyteem het zicht op het werkgebied. De totale serie betreft 33 stuks.