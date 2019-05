07-05-2019, Mark Heikens 112Gr.

Koper aangetroffen nabij voormalig ziekenhuis

Delfzijl - Bij de Jachtlaan, bij het voormalig Delfzicht ziekenhuis, in Delfzijl is dinsdagmorgen om 10:45 uur koper/en ander materiaal aangetroffen dat mogelijk uit het pand afkomstig was. Er werden geen personen aangetroffen.