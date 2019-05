Het meisje(15) voelde zich niet lekker en zat aan de rand van het festivalterrein. Zij werd aangesproken door een voor haar onbekende jongen. Omdat ze zich niet goed voelde, ontfermde de jongen zich over haar. Samen verlieten ze de drafbaan en liepen aan de zijde van de Concourslaan ter hoogte van de kantine van SC Stadspark. Terwijl ze gezamenlijk op het pad liepen, kwamen hen een man en een vrouw tegemoet. De vrouw vroeg of alles in orde was waarop de jongen antwoordde dat alles oké was. Het meisje reageerde niet. De man en vrouw liepen verder en sloegen linksaf een ander pad op.

De jongen en het meisje lopen door. Even later wordt de 15-jarige slachtoffer van een zedendelict. Ze omschrijft de jongen als volgt: Hij is licht getint, sprak met een buitenlandse tongval en is ongeveer 1.70 m lang. Hij had volgens haar opvallend donkere wenkbrauwen en hij droeg donkere kleding.

Getuigen

De politie is specifiek op zoek naar de man en de vrouw die de jongen en het meisje tegemoet liepen. De vrouw vroeg het meisje of alles goed ging. Volgens het slachtoffer was de man niet zo lang en had hij een smal postuur. De vrouw zou een stuk langer zijn dan de man en droeg een bril. Herken je jezelf in dit verhaal?

Dan komen ze graag met je in contact. Dit geldt ook voor andere getuigen. Het is natuurlijk vanzelfsprekend maar als je informatie hebt over deze zaak dan vragen wij je om de politie te bellen. Dat kan via 0900-8844. Blijf je liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

(BVHnr 2019113848)