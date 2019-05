07-05-2019, Facebook Politie Groningen

Jongens aangehouden voor diefstal scooters in Corpus den Hoorn

Groningen - Afgelopen week heeft de politie in de wijk Corpus den Hoorn in Groningen twee jongens van 16 en 17 jaar aangehouden op verdenking van diefstal en heling van scooters.

De agenten troffen bij de aanhouding twee scooters aan. De scooters waren kort daarvoor weggenomen uit de Tuinbouwstraat en de Kleine Grachtstraat in Groningen. De jongens zijn meegenomen naar het politiebureau voor onderzoek en de scooters zijn in beslag genomen door de politie. Zowel de 16-jarige jongen uit Assen als de 17-jarige jongen uit Groningen zijn eerder aangehouden voor diefstallen van scooters. Er is door de politie een proces-verbaal tegen beide jongemannen opgemaakt.

Surveilleren

Scooters zijn gewilde objecten om te stelen. Zo zijn er vorig jaar in totaal 377 aangiftes opgenomen voor diefstal van een scooter. In 2019 zijn er tot nu toe 140 aangiftes binnengekomen. De diefstallen in de eerste vier maanden van dit jaar worden vooral gepleegd in de noordelijke wijk van de stad Groningen. De politie heeft de afgelopen maanden actief gesurveilleerd en hebben gerichte verkeerscontroles gehouden in de Groningse wijken. In totaal zijn er dit jaar twaalf verdachten aangehouden en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Preventie



Ter preventie van diefstal is het belangrijk om uw scooter altijd in een schuur, stalling of box te parkeren, met minimaal twee goede sloten en eventueel een alarmsysteem. Helaas is er niet altijd de mogelijkheid om uw scooter binnen te parkeren. Wanneer u uw scooter buiten parkeert, is het belangrijk om het slot van uw scooter altijd ergens aan vast te maken, zoals een hek of een paal.

Veel scooters die buiten geparkeerd staan, worden namelijk met slot en al in een busje geladen. Dit gaat snel en dieven hebben later genoeg tijd om het slot open te breken. Door uw scooter aan een hek of paal vast te maken, maakt u het voor de dief zo moeilijk mogelijk.