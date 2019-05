09-05-2019, G. Twickler 112gr. & Meternieuws.nl

Gewond na ongeval bij Valthermond (Video)

Valthermond (Drenthe) - Een vrachtwagen is donderdagmorgen op het Zuiderdiep in Valthermond tegen drie bomen gereden.

Via de derde waarvan de top uitbrak kwam de combinatie tot stilstand. De cabine sloeg door de klap dubbel. De chauffeur raakte dermate gewond dat hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. De verkeers analisten van de politie doen hier ter plaatse onderzoek naar. De brandweer en mobiel medisch team werden opgeroepen voor het ongeval.

Het Zuiderdiep was door het ongeval afgesloten voor het doorgaande verkeer.