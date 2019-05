09-05-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Eerste Silly walk zebrapad officieel geopend

Groningen - Vandaag werd het eerste Silly Walk zebrapad van Groningen in gebruik genomen in de Wijert. Het Silly Walk zebrapad is bij de kruising Queridolaan met de Bordewijklaan.

Een Silly Walk zebrapad is een zebrapad waar je met een Silly Walk (een raar loopje) over kan steken.



Vanmiddag om 13:30 uur kwam de nieuwe wijkwethouder Glimina Chakor samen met de kinderen van de Brederoschool het Silly Walk zebrapad officieel openen. Het is het tweede Silly walk zebrapad van Nederland.