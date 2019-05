09-05-2019, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Gr

Bewoners geëvacueerd na rookontwikkeling

Groningen - Aan het Gedempte Kattendiep in Groningen zijn donderdagavond enkele mensen geëvacueerd nadat rookontwikkeling in een woning was ontstaan.

De rookontwikkeling was vermoedelijk afkomstig van de boiler. De brandweer heeft een controle uitgevoerd. Zover bekend raakte niemand gewond.