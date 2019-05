09-05-2019, Michael Huising - 112Gr.

Veel rook bij schoorsteenbrand Wildervank

Wildervank - Aan de J. Kammingastraat in Wildervank is donderdagavond brand ontstaan bij het dak van een woning.

Vermoedelijk is een brand in de schoorsteen doorgeslagen naar het dak. De brandweer heeft het vuur bestreden en de schoorsteen geveegd. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.