09-05-2019, Melarno Kraan & Gerrie de Groot, 112Gr.

Auto in de sloot in Nieuwolda

Nieuwolda - Aan de Gereweg in Nieuwolda is donderdagavond een auto in de sloot beland.

De bestuurder kon op eigen kracht uit de auto komen. Waardoor de auto in de sloot is beland is niet bekend. De auto is geborgen.