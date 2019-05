10-05-2019, Martin Nuver 112Gr.

Man onwel in bouwput Planetenlaan (Video)

Groningen - De brandweer heeft vrijdagmiddag bij de hoek v Uranusstraat/ Planetenlaan in Paddepoel moeten helpen om een werknemer van een bedrijf uit een bouwput te takelen. Deze lasser was onwel geworden op twee meter diepte.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met het slachtoffer gaat is onbekend. In Paddepoel wordt door Warmtenet een warm water verwarmingssysteem aangelegd voor stadsverwarming.