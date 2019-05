In totaal zijn er 30 voertuigen gecontroleerd waarbij 13 voertuigen niet in orde waren voor 1 of meer overtredingen.

De volgende overtredingen zijn geconstateerd:

- 1 x mobiel bellen

- 1 x onjuist gebruik handelaarskenteken + maatregel



- 1 x geen gebruik tachograaf

- 1 x tachograaf niet gekeurd

- 1 x lading zekeren + maatregel

- 1 x geen transportvergunning + maatregel



- 1 x overbelading 5%

- 1 x overbelading 7%

- 1 x overbelading 24% + maatregel

- 1 x overbelading 26% + maatregel

- 1 x overbelading 17% + maatregel

- 1 x overbelading 18% + maatregel

- 1 x overbelading 68% + maatregel

- 1 x overbelading 16% + maatregel