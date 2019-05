11-05-2019, Marc Zijlstra 112G. & Youtube Meternieuws.nl

Twee jongens gewond bij botsing Noordbroek (Video)

Noordbroek - Twee jongens zijn zaterdagmorgen om 06:05 uur op de Slochterweg in Noordbroek gewond geraakt. Zij botsten me teen auto tegen een boom, waarna het voertuig deels in een sloot tot stilstand kwam.

De inzittenden konden zichzelf uit de auto bevrijden waarna ze met de ambulance naar het ziekenhuis werden overgebracht. De verkeersanalisten van de politie deden ter plaatse onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding.